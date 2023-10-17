موسم الرياض يطلق مسابقتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض في عدد من الميادين العالمية

الرياض – أصداف نيوز:

أطلق موسم الرياض 2023، مسابقتين جديدتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض بمواقع عالمية متعددة، شملت شاشات ميدان بيكاديلي في لندن، وشاشات تايم سكوير في نيويورك، إضافة إلى السفير العملاق في لاس فيغاس.

ويمكن لزوار المعالم السياحية الشهيرة قراءة باركود ينقلهم إلى المسابقتين اللتين تعتمد إحداهما على التقاط أفضل صورة من خلال تقنية الواقع المعزز للبطلين فرانسيس انجانو، وتايسون فيوري بجائزة تقدر بـ50 ألف دولار، فيما تعتمد الأخرى على التوقع الصحيح لنتيجة النزال والجولة التي يحسم فيها، إضافة إلى طريقة حسمه بجائزة تصل 100 ألف دولار، كما يمكن المشاركة في المسابقتين عبر الرابط التالي: ‏ موسم الرياض قد صمم بالقرب من جسر البرج في العاصمة البريطانية لندن حلبة تضم مجسمين لفرانسيس انجانو، وتايسون فيوري، إضافة إلى تاج مرصع بعدد من الأحجار الكريمة يرمز إلى بطولة نزال موسم الرياض الذي سيحدد من خلاله أشرس رجل على وجه الأرض، في افتتاح الموسم.

ويعد جسر البرج الذي أصبح واحداً من المواقع الترويجية العالمية لنزال موسم الرياض أحد أشهر معالم بريطانيا، إذ يقع على حافة جسر لندن الرابط بين ضفتي نهر التايمز، والذي افتتحه الملك إدوارد السابع في عام 1894، عندما كان ولياً للعهد.–واس