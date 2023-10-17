موسم الرياض يطلق مسابقتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض في عدد من الميادين العالمية

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أطلق موسم الرياض 2023، مسابقتين جديدتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض بمواقع عالمية متعددة، شملت شاشات ميدان بيكاديلي في لندن، وشاشات تايم سكوير في نيويورك، إضافة إلى السفير العملاق في لاس فيغاس.
ويمكن لزوار المعالم السياحية الشهيرة قراءة باركود ينقلهم إلى المسابقتين اللتين تعتمد إحداهما على التقاط أفضل صورة من خلال تقنية الواقع المعزز للبطلين فرانسيس انجانو، وتايسون فيوري بجائزة تقدر بـ50 ألف دولار، فيما تعتمد الأخرى على التوقع الصحيح لنتيجة النزال والجولة التي يحسم فيها، إضافة إلى طريقة حسمه بجائزة تصل 100 ألف دولار، كما يمكن المشاركة في المسابقتين عبر الرابط التالي: موسم الرياض قد صمم بالقرب من جسر البرج في العاصمة البريطانية لندن حلبة تضم مجسمين لفرانسيس انجانو، وتايسون فيوري، إضافة إلى تاج مرصع بعدد من الأحجار الكريمة يرمز إلى بطولة نزال موسم الرياض الذي سيحدد من خلاله أشرس رجل على وجه الأرض، في افتتاح الموسم.
ويعد جسر البرج الذي أصبح واحداً من المواقع الترويجية العالمية لنزال موسم الرياض أحد أشهر معالم بريطانيا، إذ يقع على حافة جسر لندن الرابط بين ضفتي نهر التايمز، والذي افتتحه الملك إدوارد السابع في عام 1894، عندما كان ولياً للعهد.–واس
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