هيئة فنون الطهي تشارك في فعالية“أغلى بلد”

الرياض – أصداف نيوز:

تشارك هيئة فنون الطهي , اليوم , في فعالية“أغلى بلد” خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري في حديقة النخيل بمدينة الرياض بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة؛ لترسيخ حضور قطاع الطهي السعودي وثقافته وفنونه في المحافل والأحداث المحلية، وتقديم تجربة فريدة للزوّار من مختلف الفئات المجتمعية.

وتسعى هيئة فنون الطهي من خلال مشاركتها في هذه الفعالية المجتمعية إلى تعريف زوّارها بمختلف شرائحهم العمرية، بالمبادرات النوعيّة لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى ترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي، وتحويل المملكة إلى موطن للتجارب المميزة، وذلك عبر تقديم تجربة استثنائية للزوّار، وتمكين هواة الطهي والمتخصصين في فنون الطهي من الوصول إلى الجمهور المستهدف، وتقديم خدمات محليّة موسّعة لقطاع فنون الطهي لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي من خلال توفير فرص نوعيّة ومتعددة للطهاة المحليين، والمستثمرين في قطاع فنون الطهي بالمملكة.

يذكر أن فعالية“أغلى بلد” تُشارك فيها عدة جهات حكومية وخاصة ومن القطاع غير الربحي، وتسعى إلى إبراز الطاقات الثريّة والإبداعية للمواهب المحلية، وتهدف إلى استكشاف المواهب والقدرات للمواطنين في التفاعل الاجتماعي والإبداعي، وتعزيز المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، والمحافظة على التراث السعودي في البعد الإسلامي والعربي والوطني، وبناء جسور تربط بين الموهوب والجهات المتخصصة من القطاع الحكومي والخاص في مكانٍ واحد، وإبراز واكتشاف سُبل تطوير الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى عملٍ استثماري وطني.–واس