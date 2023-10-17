هيئة فنون الطهي تشارك في فعالية“أغلى بلد”

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تشارك هيئة فنون الطهي , اليوم , في فعالية“أغلى بلد” خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري في حديقة النخيل بمدينة الرياض بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة؛ لترسيخ حضور قطاع الطهي السعودي وثقافته وفنونه في المحافل والأحداث المحلية، وتقديم تجربة فريدة للزوّار من مختلف الفئات المجتمعية.
وتسعى هيئة فنون الطهي من خلال مشاركتها في هذه الفعالية المجتمعية إلى تعريف زوّارها بمختلف شرائحهم العمرية، بالمبادرات النوعيّة لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى ترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي، وتحويل المملكة إلى موطن للتجارب المميزة، وذلك عبر تقديم تجربة استثنائية للزوّار، وتمكين هواة الطهي والمتخصصين في فنون الطهي من الوصول إلى الجمهور المستهدف، وتقديم خدمات محليّة موسّعة لقطاع فنون الطهي لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي من خلال توفير فرص نوعيّة ومتعددة للطهاة المحليين، والمستثمرين في قطاع فنون الطهي بالمملكة.
يذكر أن فعالية“أغلى بلد” تُشارك فيها عدة جهات حكومية وخاصة ومن القطاع غير الربحي، وتسعى إلى إبراز الطاقات الثريّة والإبداعية للمواهب المحلية، وتهدف إلى استكشاف المواهب والقدرات للمواطنين في التفاعل الاجتماعي والإبداعي، وتعزيز المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، والمحافظة على التراث السعودي في البعد الإسلامي والعربي والوطني، وبناء جسور تربط بين الموهوب والجهات المتخصصة من القطاع الحكومي والخاص في مكانٍ واحد، وإبراز واكتشاف سُبل تطوير الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى عملٍ استثماري وطني.–واس
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