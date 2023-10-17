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المبيضين يلتقي عددا من مقدمي ومعدي البرامج الإذاعية

10/17/2023 10:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، عددًا من مقدمي ومعدي البرامج الإذاعية الصباحية.
ويأتي اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، ضمن لقاءات تواصلية يجريها الوزير مع وسائل الإعلام المحلية، لوضعهم في صورة الجهد الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد دعم دولي لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى القطاع.
وقال المبيضين خلال اللقاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع خلال جولته الأوروبية التأثير بالخطاب الغربي تجاه الحرب على غزة، مبينا أن الخطاب أصبح يتضامن مع ما يتعرض له أبناء القطاع من قصف وتدمير، وتهجير من أراضيهم، علاوة على منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة لهم.
وأشار إلى الموقف الشعبي المساند والمتضامن مع غزة، والذي ترجمه المواطنون من خلال المسيرات التضامنية والوقفات الاحتجاجية ضد الحرب على الأبرياء في القطاع.

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