المبيضين يلتقي عددا من مقدمي ومعدي البرامج الإذاعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اليوم الثلاثاء، عددًا من مقدمي ومعدي البرامج الإذاعية الصباحية.
ويأتي اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، ضمن لقاءات تواصلية يجريها الوزير مع وسائل الإعلام المحلية، لوضعهم في صورة الجهد الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد دعم دولي لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى القطاع.
وقال المبيضين خلال اللقاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع خلال جولته الأوروبية التأثير بالخطاب الغربي تجاه الحرب على غزة، مبينا أن الخطاب أصبح يتضامن مع ما يتعرض له أبناء القطاع من قصف وتدمير، وتهجير من أراضيهم، علاوة على منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة لهم.
وأشار إلى الموقف الشعبي المساند والمتضامن مع غزة، والذي ترجمه المواطنون من خلال المسيرات التضامنية والوقفات الاحتجاجية ضد الحرب على الأبرياء في القطاع.
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