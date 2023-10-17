الدوري الألماني للسيدات يسجل رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت بطولة الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات رقماً قياسياً، في عدد الحضور الجماهيري لمباريات المسابقة هذا الأسبوع.أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن 53609 أشخاص توجهوا إلى الملاعب خلال المباريات الست التي أقيمت في البطولة مطلع الأسبوع الحالي.

ورغم عدم تحطيم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري لإحدى مباريات الدوري الألماني، والذي بلغ 38365 متفرجاً، والذي تحقق في لقاء كولون ضد فرانكفورت في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أنه لأول مرة كانت هناك 3 مباريات هذا الأسبوع تخطت حاجز العشرة آلاف متفرج في المسابقة.

وشهدت مباراة فيردر بريمن ضد كولون حضور 21508 متفرج بملعب فيسر ستاديون، بينما حضر 19 ألف متفرج مباراة بايرن ميونخ، وإينتراخت فرانكفورت، المنافس ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا، فيما تواجد 10269 مشجعاً لمتابعة لقاء لايبزيغ الصاعد هذا الموسم للبطولة ضد فولفسبورغ.

وبلغ إجمالي عدد المشجعين الذين حضروا لقاءات المراحل الأربعة الأولى للدوري الألماني للسيدات هذا الموسم 111601 متفرج، ليبلغ متوسط الحضور الجماهيري 4650 متفرج لكل مباراة حتى الآن، وهو ما يفوق بكثير الأرقام التي تحققت في الموسم الماضي بالمسابقة.

وساهم عدم إقامة أي لقاءات بالدوري الألماني لكرة القدم للرجال هذا الأسبوع، بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، في زيادة الحضور الجماهيري لمباريات السيدات، وأقيمت المباريات الثلاث التي شهدت أكبر عدد من الجماهير بتلك المرحلة للمسابقة في ملاعب الدوري الألماني للرجال.

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