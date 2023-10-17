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الاحتلال يطلق الرصاص على قاطفي ثمار الزيتون غرب جنين

10/17/2023 10:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي تجاه المزارعين وهم يقطفون الزيتون في أراضيهم بقرية زبوبا غرب جنين.


وذكرت مصادر أمنية، وعدد من المزارعين لـ"وفا "، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه المزارعين أثناء قطفهم لثمار الزيتون داخل أراضيهم المحاذية لجدار الفصل العنصري.


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