الاحتلال يطلق الرصاص على قاطفي ثمار الزيتون غرب جنين
التاريخ
10/17/2023 10:12:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي تجاه المزارعين وهم يقطفون الزيتون في أراضيهم بقرية زبوبا غرب جنين.
وذكرت مصادر أمنية، وعدد من المزارعين لـ"وفا "، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه المزارعين أثناء قطفهم لثمار الزيتون داخل أراضيهم المحاذية لجدار الفصل العنصري.
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