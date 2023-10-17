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الاتحاد السعودي: تنظيم كأس العالم أهم مباراة نستعد لخوضها

10/17/2023 10:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم اليوم الثلاثاء التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم 2034 واعتبر أن الفوز بشرف تنظيم البطولة أهم مباراة تستعد بلاده لخوضها.
وأعلن الاتحاد السعودي مطلع الشهر الحالي نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد مطالبة الاتحاد الدولي (الفيفا) للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم للاستضافة.
الاتحاد السعودي قال أيضًا إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة "وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم".
وقال القاسم في مقطع مصور عبر حساب الاتحاد على منصة إكس المعروفة سابقًا باسم تويتر: "أوجه الدعوة للجميع لزيارة المملكة والمشاهدة بأنفسهم شغف الشعب السعودي وعشقه لكرة القدم. وكذلك رؤية الشباب وأجيال المستقبل أينما ذهبتم، وعند حضور أي مباراة يمكنكم رؤيتهم يرتدون ألوان أنديتهم المفضلة".
وأضاف: "تشكل كرة القدم جزءًا أساسيًّا من الهوية السعودية. ربما يُعد الفوز على الأرجنتين بطلة العالم العام الماضي هو الانتصار الأهم في تاريخنا في كرة القدم في مثل هذه البطولة الكبرى، لكن الفوز باستضافة كأس العالم يمثل أهم مباراة نستعد لخوضها".
وتابع: "دون أدنى شك سنبذل قصارى جهدنا للفوز بحق الاستضافة ونيل شرف التنظيم على أرض المملكة العربية السعودية".
وكشفت السعودية نيتها الترشح بعد إعلان الفيفا أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أيضا أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.
وحظي الإعلان السعودي بدعم اتحادات الكرة في قطر والإمارات والكويت وعُمان والبحرين، إلى جانب الاتحاد الخليجي لكرة القدم فضلًا عن عدد من نجوم دوري المحترفين السعودي.

ملاعب


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