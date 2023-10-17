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منتخب رفع الاثقال يباشر تدريباته بالصين استعدادا للألعاب البارالمبية

10/17/2023 10:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باشر المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، اليوم الثلاثاء، تدريباته في مدينة هانغتشو الصينية، استعدادا للمشاركته في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 28 تشرين الأول الحالي.
وخاض المنتخب الوطني تدريبه الأولى في صالة شياوشان وسط معنويات عالية من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني والذين يسعون لمواصلة تألقهم على مختلف المستويات وتحقيق إنجاز جديد في آسياد هانغتشو.
ويُمثل المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية في آسياد هانغتشو: عمر قرادة (وزن 49 كغم)، ومحمد الشنيطي (وزن 54 كغم)، وعبدالكريم خطاب (وزن 88 كغم)، وجميل الشبلي (وزن فوق 107كغم)، وأسماء عيسى (وزن 79كغم)، وثروت الحجاج (وزن 86 كغم).
وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني، عيسى هلال، أن معنويات اللاعبين واللاعبات مرتفعة وأن تحضيراتهم للألعاب الآسيوية بدأت منذ أسابيع عديدة، مشيراً إلى أن الطموح لتحقيق نتائج مميزة تعكس مدى تطور رياضة رفع البارالمبية في الأردن.

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