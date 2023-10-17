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كتائب القسام تزف القائد القسامي أيمن نوفل

10/17/2023 10:12:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد القسامي المجاهد/ أيمن نوفل "أبو أحمد" عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والذي ارتقى إثر قصفٍ صهيونيٍ همجيٍ استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة .

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