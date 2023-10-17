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صور- صحفيون فلسطينيون يشيعون زميلا لهم في غزة

10/17/2023 10:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شيع صحفيون فلسطينيون اليوم الثلاثاء جثمان زميلهم محمد بعلوشة الذي استشهد بقصف الطيران الإسرائيلي لمنزله شمالي غزة.
وكان بعلوشة الملقب "أبو جميل"، يعمل في مكتب قطاع غزة بقناة "فلسطين اليوم"، واستشهد هو وأفراد عائلته في منزلهم بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة إثر قصف إسرائيلي.


وفي وقت سابق، كشف بيان لـ"منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" عن ارتفاع عدد الإعلاميين الذي استشهدوا منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" إلى 13.













روسيا اليوم


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