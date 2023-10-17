صور- صحفيون فلسطينيون يشيعون زميلا لهم في غزة

وفي وقت سابق، كشف بيان لـ"منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" عن ارتفاع عدد الإعلاميين الذي استشهدوا منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" إلى 13.

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