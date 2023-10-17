صور- صحفيون فلسطينيون يشيعون زميلا لهم في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شيع صحفيون فلسطينيون اليوم الثلاثاء جثمان زميلهم محمد بعلوشة الذي استشهد بقصف الطيران الإسرائيلي لمنزله شمالي غزة.
وكان بعلوشة الملقب "أبو جميل"، يعمل في مكتب قطاع غزة بقناة "فلسطين اليوم"، واستشهد هو وأفراد عائلته في منزلهم بحي الصفطاوي شمال مدينة غزة إثر قصف إسرائيلي.
وفي وقت سابق، كشف بيان لـ"منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" عن ارتفاع عدد الإعلاميين الذي استشهدوا منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" إلى 13.
روسيا اليوم
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