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استياء في ريال مدريد بسبب 4 لاعبين

10/17/2023 10:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدريد ريال مدريد، الثلاثاء، لاعبيه الدوليين بمنتخب إسبانيا، كيبا أريزابالاجا وداني كارفاخال وفران جارسيا وخوسيل، والكرواتي لوكا مودريتش، استعدادا لمواجهة السبت أمام إشبيلية في الليجا.
كما سيستعيد الريال أيضا لاعبه النمساوي العائد من الإصابة، دافيد ألابا.
وبحسب مصادر داخل النادي، فإن ألابا يواصل خطوات تعافيه الأخيرة، وأصبح قريبا من العودة للمستطيل الأخضر بعد الإصابة التي تعرض لها يوم 6 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وينتظر أن يتم استدعاء ألابا من قبل أنشيلوتي في تشكيلة الريال لدعم دفاعاته أمام إشبيلية، حيث إن الإسباني ناتشو فرنانديز سيكمل مباراته الأخيرة من العقوبة، بعد موافقة لجنة الاستئناف على خفضها لمباراتين بدلا من ثلاث.
كما شارك التركي أردا جولر في جزء من المران، بعد تعرضه لإصابة في أواخر سبتمبر/أيلول لتمزق عضلي في الفخذ.
وسيتعين على أنشيلوتي الانتظار حتى الخميس لاستعادة لاعبيه الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسيين أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.
وعلمت وكالة الأنباء الإسبانية أن هناك استياء داخل النادي من سوء إدارة المنظمات الدولية للعبة مثل الفيفا واليويفا، حيث إن الفريق لن يستطيع استعادة البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس والأوروجواياني فيدي فالفيردي والألماني أنطونيو روديجر، حتى يوم الجمعة، أي قبل يوم من زيارة إشبيلية.
ويستعد الريال لسلسلة من المباريات القوية عقب التوقف الدولي بزيارة إشبيلية ثم مواجهة سبورتنج براجا في دوري الأبطال وبرشلونة في الليجا.

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