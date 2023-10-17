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باكستان ينضم لمجموعة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم

10/17/2023 10:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضم منتخب باكستان لكرة القدم، إلى مجموعة المنتخب الوطني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026، وكاس آسيا في السعودية 2027.


وانضم منتخب باكستان للمجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان.
وجاء التحاق منتخب باكستان بالمجموعة الثانية، بعد تأهله اليوم الثلاثاء، بفوزه على منتخب كمبوديا بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في تصفيات كاس العالم يوم 16 الشهر المقبل، بلقاء منتخب طاجكستان.

ملاعب

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