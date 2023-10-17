باكستان ينضم لمجموعة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضم منتخب باكستان لكرة القدم، إلى مجموعة المنتخب الوطني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026، وكاس آسيا في السعودية 2027.
وانضم منتخب باكستان للمجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والسعودية وطاجكستان.
وجاء التحاق منتخب باكستان بالمجموعة الثانية، بعد تأهله اليوم الثلاثاء، بفوزه على منتخب كمبوديا بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في تصفيات كاس العالم يوم 16 الشهر المقبل، بلقاء منتخب طاجكستان.
ملاعب
MENAFN17102023000208011052ID1107258239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.