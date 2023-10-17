الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 2 من جنوده بصاروخ أطلق من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 2 من جنوده بصاروخ أطلق من لبنان
التاريخ
10/17/2023 10:12:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده الاحتياط جرحوا إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
وأكد في تغريدة على منصة "اكس" نقل الجنديين إلى المستشفى، مضيفا أن إصابة أحدهما خفيفة والآخر معتدلة.
الحرة
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