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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 2 من جنوده بصاروخ أطلق من لبنان

10/17/2023 10:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده الاحتياط جرحوا إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.


وأكد في تغريدة على منصة "اكس" نقل الجنديين إلى المستشفى، مضيفا أن إصابة أحدهما خفيفة والآخر معتدلة.

الحرة

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