الحنيفات يفتتح موسم عصر ثمار الزيتون من البلقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، موسم عصر ثمار الزيتون للموسم 2023 / 2024 من معصرة الشجرة المباركة في محافظة البلقاء.



وأكد الحنيفات، أنه نظرا لقدسية شجرة الزيتون، فقد أولت الوزارة قطاع الزيتون وتطويره اهتماما خاصا، لدوره وانعكاساته الإيجابية على الجوانب الاقتصادية والبيئية، والاجتماعية.



وأوضح الحنيفات، أن رؤية الوزارة تتمحور حول دعم وتطوير قطاع الزيتون على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال عدة مشاريع وطنية هدفت لتحسين جودة زيت الزيتون، مشيرا إلى أن الوزارة عززت الفرص التصديرية لزيت الزيتون خلال السنوات السابقة، من خلال دعم الصادرات من مادة زيت الزيتون بواقع 1 دينار لكل 1 كغ.



وبين الحنيفات أنه ومن خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، نفذت الوزارة حزمة من المشاريع الريادية التي ركزت على الحصاد المائي لري أشجار الزيتون.



وقال الوزير إن مشاتل وزارة الزراعة تسهم في انتاج غراس الزيتون بأسعار رمزية ولأصناف موثقة من خلال محطاتها، حيث تقوم بإنتاج ما يزيد على 200 ألف غرسة زيتون سنوياً، مما ساهم في زيادة المساحات التي تزرع بها هذه الشجرة.



وأشار إلى انه لدينا في الأردن 145 معصرة موزعة على جميع محافظات المملكة، تُقَدَّر طاقتها الإنتاجية بِنحو 407 أطنان لكل ساعة، ومعظمها حديثة تعمل بأنظمة الطرد المركزي ومزودة بخطوط إنتاج متطورة، الأمر الذي يحقق جودة عالية في الزيت المُنتج وقدرة على المنافسة والتَّفَوُّق، إذ يحظى زيت الزيتون الأردني بمكانة مرموقة على المستوى العالمي.



وتوقع الوزير في هذا العام، أن يكون الإنتاج من مادة زيت الزيتون حوالي 33 ألف طن منها 25 ألف طن للاستهلاك المحلي، و 8 آلاف طن مخصصة كمخزون استراتيجي .



وحضر افتتاح الموسم ، محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وسفيرا الجزائر وتونس لدى المملكة، وعدد من نواب ووجهاء المحافظة والعاملين في القطاع.