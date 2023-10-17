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الاحتلال يعتدي بالضرب على سائق إسعاف في بيت لحم

10/17/2023 10:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، اليوم الثلاثاء، على سائق مركبة إسعاف في بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن جنود الاحتلال المتركزين على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أوقفوا مركبة إسعاف كانت تقل مريضا ومتجهة به صوب مستشفى بيت جالا الحكومي، وأجبروا سائقها اسماعيل عبد الله ضرغام على النزول منها، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، وكذلك ألحقوا أضرارا بالمركبة.
وقال الممرض في مستشفى بيت جالا سليمان ضراغمة، قريب السائق المصاب، إنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة له، تبين أنه يعاني من كسر في اليد ورضوض وكدمات.




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