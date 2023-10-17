زيادة رسوم العبور في قناة السويس 15%

وقالت الهيئة إن زيادة رسوم العبور العادية ستشمل ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة. كما أعلنت عن زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة والسفن الأخرى. وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، إذ حققت دخلا بلغ 2.54 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 وحده. الاقتصادية

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