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وفاة متسلقة جبال روسية شهيرة على إحدى قمم الهمالايا

10/17/2023 10:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد عناصر الإغاثة النيباليون "الثلاثاء" وفاة متسلقة جبال روسية شهيرة خلال تسلّقها قمة دهاولاغيري، سابع أعلى قمة في العالم.

وفُقد أثر ناديزدا أولينيفا (38 عاماً) "السبت" بعدما انزلقت وسقطت في فجوة على ارتفاع حوالى 6700 متر. ولم يتم انتشال جثتها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت هذه المرأة المعتادة على تسلّق الجبال، بصحبة متسلّقَيْن آخرَين لكن من دون مرشد. ولم تكن بحوزتهم كمية إضافية من الأكسجين.

وقال مدير شركة "هملايا غايدز نيبال" إيسواري بوديل "رُصدت أولينيفا "الأحد"، لكنّ الثلوج باتت راهناً تغطي المنطقة. ولم تفضِ عملية طويلة إلى العثور على جثتها".

وكانت ناديزدا أولينيفا أحد أعضاء فريق هو أوّل مَن تسلّق قمة نائية في قيرغيزستان قبل عامين.

وقبل أسبوع من هذه الحادثة، قُتل متسلقان أمريكيان ومرشدان نيباليان في انهيار ثلجي على جبل شيشابانغما (جنوب غرب الصين).

وجرى تسلّق قمة دهاولاغيري التي يبلغ ارتفاعها 8170 متراً للمرة الأولى عام 1960 من فريق يضم نمسويين وسويسريين. ومذّاك أقدم مئات الأشخاص على تسلّقها.

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