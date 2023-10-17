سباح مصري عالمي تضامن مع غزة.. فهدد بالقتل

MENAFN - Khaberni) خبرني - انضم الاتحاد الدولي للسباحة إلى الجهات التي تحاسب الرياضيين الذين يدعمون غزة والقضية الفلسطينية على ما يبدو، إلا أن ما فعله مؤخراً جعله في مرمى انتقادات لاذعة لا توصف.

فقد حذف الاتحاد صورة عبد الرحمن سامح هريدي، لاعب المنتخب الوطني المصري للسباحة، والذي دخل تاريخ اللعبة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة باليونان في منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية، وسط مشاركة أبطال السباحة على مستوى العالم، لمجرد أنه أعلن تضامنه مع ضحايا غزة.

فما كان من الاتحاد إلا أن حذف صور سامح من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم فوزه.

كما نشر صورة جماعية للأبطال في كأس العالم دون سامح، ما فتح عليه وابلاً من الانتقادات، حيث تساءل رواد مواقع التواصل عن صورة سامح وأسباب حذفها.

"هددوني بالقتل"

وكان عبد الرحمن سامح، كشف بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له في مدينة غزة.

وتابع قائلاً: "لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز، مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية، تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وهم قلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

وختم بأنه "بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".

من هو؟

يشار إلى أن سامح من مواليد 9 مارس 2000، يدرس حالياً ماجستير فى جامعة نوتردام الأميركية، ويلعب باسم الجامعة في البطولات الخاصة بالجامعات.

وكان حصل على المركز الثالث في أولمبياد الناشئين 2018، حيث احتل عبد الرحمن سامح المركز السادس في نهائي سباق 50 متر فراشة في أولمبياد الشباب بالأرجنتين.

كما حصل على المركز الثاني في بطولة البحر المتوسط 2018، وعلى المركز الأول في البطولة العربية وبطولة إفريقيا.

وبدأ سامح في نادي التوفيقية ويلعب في النادي الأهلي حالياً، بعد أن شارك في أولمبياد طوكيو عام 2020.