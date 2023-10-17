اعتبره أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية.. مدرب البرازيل يدافع عن نيمار ويرفض انتقادات الجماهير

أعرب مدرب المنتخب البرازيلي فرناندو دينيز عن دعمه لنجم "سيليساو" والهلال السعودي نيمار، بعض تعرّضه لانتقادات من الجماهير عقب التعادل مع فنزويلا في تصفيات مونديال 2026، معتبراً أنه "أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية".

ورُمي المهاجم البرازيلي بكيس فشار من المشجعين في مدرجات ملعب "بانتانال" عقب التعادل مع الضيفة فنزويلا 1-1 الخميس ضمن تصفيات أميركا الجنوبية.

وإذ دان دينيز تلك الحادثة "غير اللائقة"، اعتبر أنه "لا يمكن لأي مدرب في العالم أن يتخلى عن نيمار بسبب التعطّش والرغبة اللذين يتمتع بهما".

وأضاف أن المهاجم "كان حاسماً (أمام فنزويلا) وقدّم المساعدة. لقد قلت بالفعل إن نيمار هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم البرازيلية وكرة القدم العالمية".

وكان نيمار (31 عاماً) تفوّق الشهر الماضي على الأسطورة بيليه، ليصبح الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفاً في 125 مباراة دولية.

وأردف دينيز أن "الشيء الوحيد الجدير بالذكر هو أرقام نيمار، فهو الأول تقريباً في كافة الجوانب المهمة بالنسبة للمهاجم. الأول في الأهداف، والتمريرات الحاسمة، والمشاركة في الأهداف، والمراوغة، والأول في التسجيل بموقع الاختصاص. الأرقام تشرح سبب وجوده هنا".

وكان المهاجم المنتقل أخيراً من باريس سان جرمان الفرنسي إلى الهلال السعودي بصفقة ضخمة، ويمثّل المنتخب البرازيلي منذ العام 2010، منزعجاً من تلك الحادثة.

وقال نيمار "أنا لا آتي إلى هنا في إجازة، ناهيك عن الذهاب للتنزّه، جئت لأفعل أكثر ما أحبه، وهو لعب كرة القدم والدفاع عن ألوان بلدي".

وصعقت فنزويلا مضيفتها البرازيل بهدف التعادل في الدقيقة 85 عبر البديل إدوارد بيلو، رداً على هدف التقدم من غابريال ماغاليش بعد ركلة ركنية نفذها نيمار (50)، علماً ان بطلة العالم خمس مرات تحلّ على الأوروغواي الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة.

ولم يسبق للبرازيل أن خسرت أمام فنزويلا في مباراة رسمية، في حين فشلت في الفوز عليها مرة واحدة فقط ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكان ذلك في عام 2009.

واستقبلت الجماهير المنتخب البرازيلي بحفاوة، وتحديداً نيمار الذي خاض اللقاء بعد أسبوع من ولادة ابنته مافي.

لكن بعد المباراة، كانت مشاعر الجماهير غاضبة على إهدار الفوز.

وقال نيمار في هذا السياق "من الواضح أننا هناك نبذل قصارى جهدنا، ونقدم أفضل ما لدينا، وفي كثير من الأحيان لا تأتي النتيجة حسب تمنياتنا، وهذا ليس ما تتوقعه الجماهير".





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