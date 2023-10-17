بوتين في الصين للقاء حليفه شي جينبينغ وحرب غزة تخيم على القمة

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، الثلاثاء، للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ وتعزيز العلاقات مع حليف بلاده في إطار قمة تخيّم الحرب بين إسرائيل وحماس على جدول أعمالها.

تستقبل الصين هذا الأسبوع ممثلين عن 130 دولة في إطار منتدى "مبادرة الحزام والطريق" واسعة النطاق التي أطلقها شي.

ويعد بوتين من أبرز الحاضرين، إذ يقوم بأول زيارة له إلى قوة كبرى منذ بدء الحرب على

أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد محادثات مع شي على هامش المنتدى الأربعاء، وفق ما أفاد الكرملين، فيما تخيّم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس على القمة.

وجاء في بيان للكرملين أنه "خلال المحادثات، سيتم التركيز بشكل خاص على القضايا الدولية والإقليمية"، من دون تقديم تفاصيل.

وأكدت بلدان غربية على رأسها الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر عندما شنّت حماس الهجوم الأول من نوعه على إسرائيل.

وطلبت الولايات المتحدة من الصين استخدام نفوذها للمساعدة في خفض التصعيد في الحرب التي فر على اثرها أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المحاصر من منازلهم في ظل القصف الإسرائيلي رداً على الهجوم.

ولم ترد أي تفاصيل عن المكان الذي سيتوجه إليه تشاي على وجه التحديد ولا موعد الزيارة، رغم أن شبكة البث الصينية الرسمية "سي سي تي في" ذكرت بأنه سيضغط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات سلام.

ودعت روسيا التي تقيم تقليديا علاقات جيّدة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وفي بكين، يسعى بوتين إلى تعزيز العلاقات الوثيقة أساسا مع جارته الشيوعية، رغم أن الخبراء يشيرون إلى أن موسكو باتت الشريك الأصغر بشكل متزايد في هذه العلاقة.

تعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مبلغ قياسي قدره 190 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات بكين الجمركية.

وبينما يوفر منتدى "مبادرة الحزام والطريق" فرصة جديدة لبوتين وشي لإظهار تحالفهما، لا يتوقع خبراء بأن يتم الإعلان عن أي اتفاقات جديدة كبرى.

وقال مدير "مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا" ألكسندر غابويف لفرانس برس إن "روسيا تدرك بأن الصين لا ترغب بالتوقيع على أي اتفاقيات دعائية.. تمسك الصين بجميع الأوراق".

الصديق

أطلق شي القمة الثلاثاء عبر عقده محادثات مع الرئيسين التشيلي غابريال بوريك والكازاخستاني قاسم-جومارت توكاييف، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني.

والتقى بعد ذلك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، واصفا الزعيم المحافظ بـ"الصديق" فيما شكره على دعمه "مبادرة الحزام والطريق"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

كما التقى برئيسي وزراء بابوا غينيا الجديدة وإثيوبيا.

بدوره، عقد بوتين أيضا اجتماعا مع أوربان، معربا له عن سعادته لمحافظته على علاقات مع بعض الدول الأوروبية "رغم.. الظروف الجيوسياسية الحالية".

كما التقى بوتين برئيس فيتنام فو فان ثونغ، بحسب الكرملين.

وقبيل المنتدى، بدا التناغم واضحا بين وزيري خارجية روسيا والصين لدى لقائهما في بكين الاثنين.

وشكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الصين على دعوتها بوتين ليكون "كبير الضيوف" في المنتدى، وفق نص للمحادثة نشرته موسكو، مشيرة إلى أن الأول سيتوجّه إلى كوريا الشمالية بعد بكين.

وأبلغ لافروف وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأن بوتين وشي سيناقشان علاقات البلدين "بأكملها" عندما يجتمعان هذا الأسبوع.

يرتبط البلدان بتحالف قائم على التكافل، إذ تقدّر الصين دور روسيا كحصن في مواجهة الغرب، بينما تعتمد موسكو بشكل متزايد على دعم موسكو التجاري والجيوسياسي.

وتعد الشراكة التي تزداد عمقا في قلب العلاقة بين شي وبوتين اللذين وصف كل منهما الآخر بـ"الصديق العزيز".

وقال بوتين لشبكة "سي جي تي إن" الصينية الرسمية قبيل الزيارة "الرئيس شي جينبينغ يصفني بالصديق وأنا أناديه صديقي أيضا"، وذلك وفقا لنص المقابلة الذي نشره الكرملين.

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