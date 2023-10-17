Tuesday, 17 October 2023 06:10 GMT

البنتاغون: 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب للانتشار في الشرق الاوسط

10/17/2023 9:30:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أنه تم وضع نحو 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب تحسباً لانتشار محتمل في الشرق الأوسط دعماً لإسرائيل في حربها مع حماس منذ الهجوم الدموي الذي شنته الحركة على أراضي الدولة العبرية.

وجاء في بيان للبنتاغون: "وضع وزير الدفاع لويد أوستن اليوم نحو ألفي جندي وسلسلة وحدات في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأمريكي على الاستجابة سريعاً للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط"، موضحاً أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN17102023000110011019ID1107258016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث