البنتاغون: 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب للانتشار في الشرق الاوسط

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أنه تم وضع نحو 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب تحسباً لانتشار محتمل في الشرق الأوسط دعماً لإسرائيل في حربها مع حماس منذ الهجوم الدموي الذي شنته الحركة على أراضي الدولة العبرية.

وجاء في بيان للبنتاغون: "وضع وزير الدفاع لويد أوستن اليوم نحو ألفي جندي وسلسلة وحدات في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأمريكي على الاستجابة سريعاً للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط"، موضحاً أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن".

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