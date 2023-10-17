إدانة وتغريم عاملة منزل صورت أم وأطفالها ونشرتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

أقامت أم دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها إلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً عما أصابها وأطفالها من أضرار مادية ومعنوية ونفسية بمبلغ وقدره 30 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام عاملة تعمل في منزل الشاكية، بانتهاك خصوصيتها وخصوصية أطفالها بأن قامت بالتقاط صور لهم والاحتفاظ بها دون موافقتهم ونشرتها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، حيث اكتشفت الشاكية الأمر بالصدفة وذلك خلال تصفحها ذات البرنامج.

وعلى الفور توجهت الشاكية إلى الجهات المعنية، لفتح بلاغ حول الواقعة، والتي تحرر عنها قضية جزائية، صدر فيها حكماً حضورياً بإدانة العاملة بالتهمة المسندة إليها ومعاقبتها بالغرامة مبلغ 5 آلاف درهم، لتتوجه الشاكية بعد ذلك إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

وساندت الشاكية دعواها بصورة من الحكم الصادر في القضية الجزائية، وصورة من شهادة صادرة من النيابة، تفيد بعدم قيد استئناف على الحكم الجزائي حتى تاريخه، وصورة من تقارير طبية.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها، الذي قضى بإلزام المشكو عليها (العاملة) بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدرة 10 آلاف درهم تعويض جابر للأضرار المعنوية والنفسية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.





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