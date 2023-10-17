محاكمة صاحب حساب إلكتروني باع كمبيوتري زبون وامتنع عن محاسبته

أقام شاب دعوى قضائية، ضد صاحب حساب الكتروني متخصص في بيع الأجهزة الإلكترونية، يطالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 6 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.



وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى إعطاء الشاكي جهازين كمبيوتر محمول إلى المشكو عليه، تقدر قيمتهما بمبلغ 6000 درهم، وذلك بهدف قيام الأخير بعرضهما للبيع عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد بيع الأجهزة امتنع المشكو عليه عن تسليم ثمنها للشاكي وأخذ يماطل بحجة انه يمر بضائقة مالية، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى.

وقدم الشاكي صورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب، تثبت وجود اتفاق بين الطرفين.

وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، تم التواصل مع الشاكي، كما تم التواصل مع المشكو عليه وقصر الشاكي طلباته على مبلغ 5200 درهم وأقر المشكو عليه بانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به والبالغ قدره 5200 درهم، وطلب منحه مهله للسداد، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية الاتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف بحسب الأحوال.

وأضافت: أن الشاكي في هذه الدعوى يطالب المشكو عليه بمبلغ 5200 درهم ، وقد حضر المشكو عليه أمام مكتب تحضير الدعوى وأقر للشاكي بمبلغ المطالبة ، ومن ثم يتعين أخذه بمقتضى هذا الإقرار والقضاء بإلزامه بان يؤدي للشاكي المبلغ.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 5200 درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.





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