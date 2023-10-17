قناة السويس ترفع رسوم العبور 15% ابتداء من يناير 2024

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر عن زيادة رسوم العبور العادية عبر الممر المائي بنسبة 15 بالمئة اعتباراً من 15 يناير 2024.

وقالت الهيئة في منشور عبر موقعها على الإنترنت إن زيادة رسوم العبور العادية ستشمل ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال وناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة.

كما أعلنت عن زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5 بالمئة لكل من "سفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة والسفن الأخرى".

وتعد قناة السويس، وهي واحدة من أكثر الممرات المائية نشاطاً في العالم وأقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، إذ حققت دخلا بلغ 2.54 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 وحده.

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