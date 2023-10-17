إنجاز 80% من نماذج فلل «مجتمع أزهى» في عجمان

أنجزت «الإمارات العقارية» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري تنفيذ 80% من نماذج الفلل السكنية بمشروع «مجتمع أزهى» السكني، في منطقة العامرة في عجمان، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال بناء ثلاث فلل سكنية، تمثل النماذج لبقية الفلل في مشروع «مجتمع أزهى» السكني في شهر ديسمبر المقبل، كما تم إنجاز 10% من بقية أعمال البناء، التي تنفذها شركة «بريستيج» للمقاولات، وتتمثل في بناء 347 فيلا، بتكلفة 320 مليون درهم.

ويعد «مجتمع أزهى» من المشاريع المميزة باعتباره مجمعاً سكنياً متكاملاً، يضم كل الخدمات، وطرح للتملك الحر، ويتكون من 1800 فيلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً، وسوف يشيد بنظام بناء فاخر، وتتكون الفلل من 3 غرف، 4 غرف، و5 غرف، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل.

وأكدت حنان جنحو المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية»: إن العمل في مشروع «مجتمع أزهى» يسير بصورة ممتازة، ويسبق الجدول الزمني لعملية البناء، موضحة أنه تم إنجاز 80% من أعمال البناء في نماذج الفلل السكنية لفلل المشروع، ومن المتوقع اكتمال أعمال البناء في ديسمبر المقبل، كما بلغت نسبة العمل في المرحلة الأولي للمشروع 10%، والخاصة ببناء 347 فيلا سكنية، لافتة إلى قيام شركة «بريستيج» للمقاولات بالتنفيذ والاستشاري «خطيب وعلمي» بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع، الذي يعتبر ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في عجمان، لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة.

وأوضحت أن العمل في إنجاز المرحلة الأولى يقع على مساحة 101653 متراً مربعاً، حيث بدأ العمل في البناء في الخامس عشر من شهر أغسطس 2023، ومن المتوقع أن ينتهي في منتصف شهر أغسطس 2025، وتم إنجاز 10% منذ البدء وهي نسبة أسرع من المتوقع في أعمال البناء، وأنه تم الانتهاء من أعمال الحفر لعدد 329 وحدة سكنية، ووضع قاعدة الطريق لعدد 288 وحده سكنية، وتم وضع الأساسات لعدد 260 وحدة سكنية، كما أنجزت شركة «الإمارات العقارية»، بيع 30% من الفلل السكنية، ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

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