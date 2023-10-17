الكويت تحيل مكتب استثمارات لندن إلى النيابة العامة بسبب تجاوزات

أحالت وزارة المالية الكويتية، مكتب لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار التي تدير صندوق الثروة السيادي إلى النيابة العامة بسبب "تجاوزات".

وذكرت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس" إن الخطوة جاءت بعد انتهاء لجنة تحقيق داخلية من تقريرها الأول حول "الملاحظات والتجاوزات" التي تم رصدها خلال الفترة من 2018 إلى 2022.

واوضح البيان أن هذه الملاحظات "تضمنت دخول غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة "العامة للاستثمار" بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى".







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