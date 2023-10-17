مؤشر البورصة المصرية يبلغ مستويات تاريخية لأول مرة بدعم مشتريات عربية

قفز مؤشر البورصة المصرية مسجلاً أرقاماً القياسية وبلغ مستويات تاريخية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليتجاوز مستوى 22 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخها بدعم مشتريات عربية.

وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 5.27%، ليغلق عند 22139 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.52% لينهي الجلسة على 3865.97 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.04% ليغلق على 5954 نقطة.

وبلغت قيمة التداول خلال جلسة اليوم 3.7 مليارات جنيه بحجم 554.9 مليون سهم عبر 96.4 ألف صفقة. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع مسجلين صافياً بلغ 78.88 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى الشراء مسجلين صافياً بلغ نحو 216.7 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 137.85 مليون جنيه.

وارتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية إلى 1.503.2 تريليون جنيه، مقابل 1.445.1 تريليون بإغلاق أمس، ليربح نحو 59.1 مليار جنيه، وهو الرقم الأعلى له في تاريخ البورصة المصرية.

وتوجه المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 192 مليون جنيه، في حين قصد المصريون والأجانب البيع بصافي قيمة بلغت 102 مليون جنيه، و89 مليوناً على التوالي.

في حين بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 5.2 مليارات جنيه، والكمية 797 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال تعاملات الثلاثاء، مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 16.6% ليغلق عند 616 جنيهاً، تلاه مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 15.2% عند 15.5 جنيهاً، ثم النساجون الشرقيون بارتفاع 14.3% ليغلق عند 18.5 جنيهاً، بينما جاء في المرتبة الرابعة سهم حديد عز بارتفاع 11.43% ليغلق عند 66.9 جنيهاً، وخامساً شركة ليسيكو مصر بنسبة 10.27% عند 11.7 جنيهاً للسهم.

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