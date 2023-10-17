حاكم الشارقة يوجه بمساواة أبناء المواطنات بالمواطنين في منح الدراسة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، "كهرباء الشارقة" بمعاملة أبناء المواطنات مثل المواطنين في "المنح الدراسية"، والبالغ عددهم حالياً 72 طالباً وطالبة، وإرجاع المبالغ التي دُفعت لمن دفعها، عن طريق الديوان الأميري في الشارقة.

أعلن عن توجيه سموه، عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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