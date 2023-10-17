من لا يقدر على الموت لا يستطيع الحياة بقلم عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News Network ) المشاهد المروعة في الحرب الدموية على قطاع غزة، والتي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني أصبحت تمثل قمة الانحطاط الإنساني والقيمي والأخلاقي والحضاري في العصر الحديث، سقوط منظومة قيم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، سقوط القيم السماوية والأرضية معاً، تفجيرها بوحشية وعلناً و بوقاحة غير مسبوقة، انه عصر البدائية المتوحشة، العصر الأمريكي والأوروبي، عصر القذارة والفساد، وسلب الإنسان من قيمته وتحويله الى مجرد شيئ، إلى جثة وفق المفاهيم الاستعمارية المادية التي تنتج الموت والالة الحربية الذكية على حساب الطبيعة والعدالة الإنسانية والالهية.

حتى ممر آمن ومساعدات إنسانية من الدواء والماء والغذاء والكهرباء ليس مسموحاً بها، المسموح الوحيد هو استمرار حمم الموت والحصار، دفن الناس وتمزيق غزة سكاناً وجغرافياً وتحويلها إلى هيكل عظمي ويابسة مفروشة بالرمل المحروق والجماجم، إنه عار تاريخي وإنساني، وعلينا كما قال الشاعر أدونيس أن نترحم على جنكيز خان وهولاكو وبقية الطغاة قبلهما وبعدهما، كانوا على وحشيتهم أكثر إنسانية، وأصدق من الطغاة الصهاينة في القرن الواحد والعشرين.

هل هذا العدوان الذي يحصد أرواح البشر على مدار الساعة هو نهاية للتاريخ أم سقوط مدوي لما يسمى بعصر النهضة والديمقراطيات والعدالة والسلام وحقوق الإنسان؟ وعلى الفلاسفة والباحثين في الدراسات الاجتماعية والإنسانية أن يكتبوا الان عن حالة استذئاب الليبرالية الجديدة، ليبرالية العالم الاستعماري الذي طالما ادعى أنه مصدر التنوير والتقدم والإزدهار، هذه الليبرالية المفترسة التي تتحول من شعار النضال لتحرير الانسان واحترام الحق في الحياة، الى تسليع الانسان وتهميشه وتكييسه في توابيت وابتلاعه وتذويبه مع شظايا وانفجارات القنابل في قطاع غزة.

جميع أركان الاستعمار القديم والحديث تجيشوا ووصلوا حدود غزة والمتوسط، حاملات طائرات، بوارج حربية، أسلحة، مرتزقة، قنابل ذكية وفتاكة، وسائل تدمير مرعبة، كل ذلك لمواجهة مدينة صغيرة هدمت جدار الاستعمار وفككت نظرية القوة التي تغتصب الحق، وجعلت من الحق هو القوة العظمى التي لا يحدها حدّ، قوة المظلومين والمسحوقين الذين يؤجلون موتهم بموتهم، يزيحون الموت بجثثهم لينجوا من موت آخر، فلا ينزلون الى المقابر وإنما ينتشرون في أرواح الطبيعة، فصار للموت مدينة أخرى، حارات أخرى، صوت اخر، طرق خاصة، وربما خرج الموت من موته، ولهذا لم تتوقف القاذفات والصواريخ عن القصف، هناك من يتحول ويتجدد ويبتكر وينهض ويشتبك، هناك من يقاتل بالموت ويموت بالموت على أرض غزة.

في عام 2014 وصفت مراسلة شبكة CNN الأمريكية (ديانا ماغناي) الوحشية الإسرائيلية وجرائم الحرب في غزة بالحثالة، لم تحتمل مشاهد الموت المستباح بحق الأطفال والنساء، ولم تتسع عين الكاميرا ولا البلاغة الصحفية ولا حتى المقابر أن تستوعب أنهار الدم والأشلاء والقتلى على أرض القطاع.

هذه ليست حرباً، ولا تسمى كذلك، لا تنطبق عليها قواعد الحرب في الصراعات المسلحلة، إنها إبادة جماعية متعمدة وممنهجة، أموت فوق الأرض، وأموات تحت الأرض، أموات صهروا في أفران القنابل والنيران الملتهبة، الموت في البر وفي البحر وفي ثلاجات الموتى وفي غرف الولادة.لا تستخدموا كلمة حرب في وصف الجريمة الكبرى في قطاع غزة، الحرب تجري بين جيوش الدّول، هذه عملية إقصاء الناس من الحياة، شطبهم من الدنيا ومن الاخرة، القتل الجماعي بحق المدنيين، تطهير عائلات بأكملها، استخدام الاف الأطنان من القنابل المحرمة تجاه السكان، حرب عالمية، من يفعل ذلك ليس من بني البشر، مجرمون جاءوا من جهنم، مشتعلون تطرفاً وحقداً وانتقاماَ، شياطين من نار ولهب، مهووسين يبحثون عن وجودهم وترسيخ استعمارهم فوق الجثث.

هذه السادية المجرمة، وهذا التكالب والتحالف الدولي والاستعماري والتجنيد العسكري العالمي لمواجهة غزة المحاصرة، لا يمكن أن يكون مجرد دفاع عن النفس، الشعار الكاذب، إنها عملية أكبر من كل المفردات الاستهلاكية التي تغطي صور المذابح والمجازر في غزة، فالمستهدف هو الشعب الفلسطيني ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، حقوقه التاريخية المشروعة الثابتة، حقه في الحرية وتقرير المصير والكرامة والاستقلال والعودة، حقه أن يكون له رواية وحضارة وكتاباً مفتوحاَ على السّلام والعدالة والحياة والثقافة والذّاكرة.

هل تراقبون ما يجري؟ الطيارون الصهاينة في سماء غزة يستمتعون بأعداد القتلى المتزايدة، يتسابقون بين جولة وجولة، يفتخرون أن أهدافهم كانت دقيقة، بنايات هدمت فوق رؤوس سكانها، ينتعشون ويرقصون على أصوات التفجير وتطاير الأجساد البشرية، فكل الفلسطينيين أجسام مشبوهة، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، مجرمون، مخربون، حياتهم وموتهم رخيص، أطلقوا الصواريخ، أطلقوا الفسفور، فجروهم، اقتلوهم، الشعب الفلسطيني كله بنك لأهدافنا وخططنا الحربية.

ما أجمل هذه الحرب، يقول جنرالات تل أبيب، أجسام ممزقة، مناظر رائعة لأطفال محترقين، غبار بشري، سيوفنا الحديدية تقطع غزة، لحمها وعظمها ونخيلها، سكت العالم، وصل الدّعم الأمريكي والبريطاني، وصلت كل العصابات، أغلقت الساحات، شطفوا الأدمغة، وظلت غزة وحيدة، تقول ما قاله الفيلسوف الفرنسي فلاديمير جانكلفيتش: من لايقدر على الموت لا يستطيع أن يحيا أو يموت.

قال محمود درويش:

فليس بوسع أحد أن يموت كما يموت الفلسطيني، لعلنا نوقظ العالم من النّوم والموت وتستيقظ الفكرة وتستيقظ غزة.