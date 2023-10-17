اكتشافان أثريان يحلان ألغازاً حول تاريخ البشرية

MENAFN - Khaberni) خبرني - سُجّل في مساحات قاحلة بجنوب شرق تركيا، وهي منطقة تضم عدداً من أقدم المواقع البشرية، اكتشافان جديدان يشكلان تمثالاً حجرياً لرجل ومنحوتة ملوّنة لأحد الحيوانات. وأكّد الباحثون أنّ التمثال الذي يظهر رجلاً جالساً على مقعد عليه نقش فهد، يوفّر دليلاً جديداً في اللغز المُحيط بتاريخ البشرية.





وكان عُثر على هذا التمثال الذي يبلغ طوله 2,3 متر نهاية سبتمبر في كاراهان تيبي، وسط مجمع يضمّ قرابة 20 موقعاً كانت تمثل موطناً لآلاف الأشخاص خلال العصر الحجري.

وكاراهان تيبي هي جزء من شبكة مواقع تقع حول موقع مُدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي هو غوبيكلي تيبي، كان يتجمّع فيه البشر ضمن طقوس في عصور ما قبل التاريخ، أي قبل أكثر من 7000 عام من «ستونهنج» أو الأهرامات المصرية.

وعثر رئيس قسم ما قبل التاريخ في جامعة إسطنبول نجمي كارول على التمثال الذي كان متكسراً إلى ثلاثة أجزاء. وقال : «سبق أن عثرنا على تماثيل عدة من هذا النوع... لكن هذا مختلف جداً». وكان هذا التمثال داخل أحد المباني المستطيلة الأولى وربما كان يشكّل عموداً يدعم السقف الخشبي للمبنى، ما يشكل مؤشراً إلى كيفية استخدام البشر للموقع آنذاك. وأكد كارول أن هذه المواقع تشهد على «نظام اجتماعي جديد ولد بعد العصر الجليدي».