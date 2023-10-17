جولة الملك الأوروبية حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى ألمانيا لمناقشة ما يحدث في قطاع غزة من أحداث استمرت ل اثنا عشرة يوم والتي ادت إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين، ناقش الملك العديد من المواضيع أهمها محاولة تهجير أهالي القطاع من قبل الإسرائيليين إلى مصر والاردنلقيت تصريحات الملك تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي

ف هيثم اشرف علق : معك سيدنا قلبا وقالبا في الدفاع عن الأردن والأردنيين والهويه الوطنية الاردنيه وفي التمسك بالحق الفلسطيني في بقاء الفلسطيني في أرضه وبناء دولته

عمر شاهين اضاف : اذا تم تهجير اهل غزة، فلن يمر وقت طويل قبل تهجير اهل الضفة و ارسالهم الى الحدود، الحل بدعم اهل غزة و مجاهديها بكل شيء لعدم تصفية القضية الفلسطينية، رغم يقيني ان اهل فلسطين لن يخرجوا منها حتى و إن طلب منهم، لقد ابتلي الشعب الفلسطيني باللجوء مرتين قبل ذلك و لن تكون هناك ثالثة

وعلق محمد عدنان : بعدما حدث في غزة ، ادركنا تمامًا ان اللاجئين الحقيقيين هم في الاردن ومصر

لاجئون للحرية ولاجئون لبناء موقف صارم تجاه الشعوب العربية دون عقوبات او تدخل

عاشت فلسطين

عاشت غزة

وقالت هدى عبدالله : ياريت جلالتك ما تسمح بتهجير اهل غزة، بدهم يعملوا نكبة جديدة ويضموا أراضي غزة ضمن الأراضي المستوطنة لا تسمح بحدوث ذلك سيدنا والجميع يعلم بأنه لا أحد غيرك يقف إلى جانب اخواننا في غزة

محمد الكمايلة علق : جلالتك كل املنا فيك بإيقاف هذه الحرب التي قتلت مئات من المدنيين الأبرياء

يوسف علي علق : جلالة الملك موقفه ثابت ولا يمكن لأحد أن يزاود عليه.حق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه لا التهجير .

وكما سيزور الرئيس الأمريكي بايدن المملكة غدًا أيضا لمناقشة ما يحدث في غزة

هذا أبرز ما تم تداوله على مواقع السوشل ميديا في امان الله

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