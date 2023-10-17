جولة الملك الأوروبية حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد زيارة الملك عبدالله الثاني إلى ألمانيا لمناقشة ما يحدث في قطاع غزة من أحداث استمرت ل اثنا عشرة يوم والتي ادت إلى استشهاد عدد كبير من المدنيين، ناقش الملك العديد من المواضيع أهمها محاولة تهجير أهالي القطاع من قبل الإسرائيليين إلى مصر والاردن
لقيت تصريحات الملك تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي
ف هيثم اشرف علق : معك سيدنا قلبا وقالبا في الدفاع عن الأردن والأردنيين والهويه الوطنية الاردنيه وفي التمسك بالحق الفلسطيني في بقاء الفلسطيني في أرضه وبناء دولته
عمر شاهين اضاف : اذا تم تهجير اهل غزة، فلن يمر وقت طويل قبل تهجير اهل الضفة و ارسالهم الى الحدود، الحل بدعم اهل غزة و مجاهديها بكل شيء لعدم تصفية القضية الفلسطينية، رغم يقيني ان اهل فلسطين لن يخرجوا منها حتى و إن طلب منهم، لقد ابتلي الشعب الفلسطيني باللجوء مرتين قبل ذلك و لن تكون هناك ثالثة
وعلق محمد عدنان : بعدما حدث في غزة ، ادركنا تمامًا ان اللاجئين الحقيقيين هم في الاردن ومصر
لاجئون للحرية ولاجئون لبناء موقف صارم تجاه الشعوب العربية دون عقوبات او تدخل
عاشت فلسطين
عاشت غزة
وقالت هدى عبدالله : ياريت جلالتك ما تسمح بتهجير اهل غزة، بدهم يعملوا نكبة جديدة ويضموا أراضي غزة ضمن الأراضي المستوطنة لا تسمح بحدوث ذلك سيدنا والجميع يعلم بأنه لا أحد غيرك يقف إلى جانب اخواننا في غزة
محمد الكمايلة علق : جلالتك كل املنا فيك بإيقاف هذه الحرب التي قتلت مئات من المدنيين الأبرياء
يوسف علي علق : جلالة الملك موقفه ثابت ولا يمكن لأحد أن يزاود عليه.حق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه لا التهجير .
وكما سيزور الرئيس الأمريكي بايدن المملكة غدًا أيضا لمناقشة ما يحدث في غزة
هذا أبرز ما تم تداوله على مواقع السوشل ميديا في امان الله
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