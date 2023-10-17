إنفينيتي من العربية للسيارات تطرح QX50 بعرض متميز

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) [دبي – الإمارات العربية المتحدة، 17 أكتوبر 2023] – كشفت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن عرض استثنائي على إنفينيتي QX50 التي تقدم تجربة جديدة لمفهوم السيارات الفاخرة متعددة الاستخدامات.
وللباحثين عن التميّز على الطريق، فإن إنفينيتي QX50 تتميز بأنها تجمع بين الأناقة والرفاهية والابتكار. وكجزء من هذا العرض، سيستفيد المشترون من تغطية الخدمة الشاملة، بما في ذلك الضمان غير محدود المسافة لخمس سنوات، والتأمين المجاني لسنة واحدة، وتأجيل الدفعات الأولى وفق خطة سداد مرنة.
وتمزج إنفينيتي QX50 بسلاسة بين التصميم الاستثنائي وآخر ما توصلت إليها التقنيات المبتكرة التي تعزز تجربة السائق. وتعتمد السيارة في أدائها المتفوق من حيث القوة والكفاءة على أول محرك توربو متغيّر الضغط في العالم، الأمر الذي يضمن تلبية احتياجات القيادة في مختلف الظروف. وبفضل هذه المواصفات مجتمعة، تفرض السيارة حضورها الجريء على الطريق لتلفت الأنظار إليها في كل مكان.
ولاكتشاف المزيد عن المزايا المتقدمة التي تتمتع بها إنفينيتي QX50، والاستفادة من هذه الحملة، يمكن زيارة أقرب صالة عرض لعلامة إنفينيتي لدى العربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، أو موقعها الإلكتروني:
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