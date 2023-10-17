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الاحتلال يفرض حظر التجول على سكان التجمعات البدوية شرق القدس

10/17/2023 9:16:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد الجهالين، إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول على سكان عدد من التجمعات البدوية شرق القدس، وذلك بعد أن حضر جنود إلى المضارب البدوية في الخان الأحمر وأبلغوا السكان شفويا بالقرار.


وأضاف الجهالين لــ"وفا "، أن قوات الاحتلال أبلغت سكان التجمعات البدوية الواقعة شرق مدينة القدس بمنع التحرك أو التجول بعد الساعة الخامسة مساءً بشكل يومي، في مسعى إلى إجبارهم على الهجرة وترك المنطقة.


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