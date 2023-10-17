الاحتلال يفرض حظر التجول على سكان التجمعات البدوية شرق القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد الجهالين، إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول على سكان عدد من التجمعات البدوية شرق القدس، وذلك بعد أن حضر جنود إلى المضارب البدوية في الخان الأحمر وأبلغوا السكان شفويا بالقرار.
وأضاف الجهالين لــ"وفا "، أن قوات الاحتلال أبلغت سكان التجمعات البدوية الواقعة شرق مدينة القدس بمنع التحرك أو التجول بعد الساعة الخامسة مساءً بشكل يومي، في مسعى إلى إجبارهم على الهجرة وترك المنطقة.
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