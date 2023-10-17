وقفة في طولكرم إسنادا للمعتقلين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شارك ذوو الأسرى، وفصائل العمل الوطني، وممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية والأطر النسوية في طولكرم، اليوم الثلاثاء، في الوقفة المساندة للمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام ما يتعرضون له من هجمة شرسة، تزامنا مع جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
وحمّل المشاركون في الوقفة، التي أقيمت أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين والشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لهم في ظل جرائم الاحتلال بحقهم.
وفا
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