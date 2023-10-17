Tuesday, 17 October 2023 06:08 GMT

وقفة في طولكرم إسنادا للمعتقلين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة

10/17/2023 9:16:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك ذوو الأسرى، وفصائل العمل الوطني، وممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية والأطر النسوية في طولكرم، اليوم الثلاثاء، في الوقفة المساندة للمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام ما يتعرضون له من هجمة شرسة، تزامنا مع جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
وحمّل المشاركون في الوقفة، التي أقيمت أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقلين والشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لهم في ظل جرائم الاحتلال بحقهم.

وفا

MENAFN17102023000208011052ID1107257817

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث