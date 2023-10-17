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عملية طوفان الأقصى تعطّل 75% من مزارع الاحتلال وتهدد بأزمة تموينية

10/17/2023 9:16:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عطلّت عملية طوفان الأقصى نحو 75% من إنتاج المزارع الإسرائيلية، ما يهدد بارتفاع في أسعار المواد الغذائية والتموينية، خاصة الخضار والفواكه، وينذر بارتفاع معدل التضخم والضغط أكثر على بنك إسرائيل المركزي الذي يعاني من انهيار في قيمة الشيكل.
وبعد 11 يوماً على عملية "طوفان الأقصى"، ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحصي الخسائر التي تكبدها الاقتصاد وأنشطته المختلفة.
وبين تقرير بصحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل، إنه من الصعب تحديد حجم الضرر الذي سببته عملية "طوفان الأقصى"، وإن الوصف الوحيد الذي لا يوجد خلاف حوله هو أن "الخسائر ضخمة" ومن الممكن أن تدمر صناعات بأكملها، والزراعة هي واحدة من هذه الصناعات المعرضة للدمار".
وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار للاحتلال"، حيث أن 75% من الخضروات المستهلكة في إسرائيل تأتي من مناطق مجاورة لغزة، بالإضافة إلى 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب، إضافة الى وجود مزارع للدجاج ومزارع للماشية ومزارع للأسماك.




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