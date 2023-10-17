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انطلاق تدريبات التنمية المجتمعية الدامجة في الكرك والطفيلة

10/17/2023 9:16:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الثلاثاء، في محافظتي الكرك والطفيلة، فعاليات البرنامج التدريبي في التنمية المجتمعية الدامجة، لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئاتهم المحلية ومشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء قدرات المشاركين من العاملين في الجمعيات المستهدفة والمجتمع المحلي، حول المبادئ الأساسية للتنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للمجتمع، ومواءمة السياسات الوطنية بما ينسجم وتلك المبادئ، بالإضافة إلى آليات التخطيط الاستراتيجي لتطوير برامج مجتمعية دامجة وشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئاتهم المحلية.

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