انطلاق تدريبات التنمية المجتمعية الدامجة في الكرك والطفيلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الثلاثاء، في محافظتي الكرك والطفيلة، فعاليات البرنامج التدريبي في التنمية المجتمعية الدامجة، لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئاتهم المحلية ومشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء قدرات المشاركين من العاملين في الجمعيات المستهدفة والمجتمع المحلي، حول المبادئ الأساسية للتنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للمجتمع، ومواءمة السياسات الوطنية بما ينسجم وتلك المبادئ، بالإضافة إلى آليات التخطيط الاستراتيجي لتطوير برامج مجتمعية دامجة وشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئاتهم المحلية.
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