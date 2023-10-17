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يخفف التهاب المفاصل ويقي من الأزمات القلبية..فوائد زيت بذر الكتان

10/17/2023 9:16:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن زيت بذر الكتان يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنه يزخر بالأحماض الدهنية "أوميغا 3" والفيتامينات ومضادات الأكسدة.
وأوضحت الجمعية أن الأحماض الدهنية "أوميغا 3" تتمتع بتأثير إيجابي على جهاز المناعة وتثبط الاستجابات الالتهابية، وتعمل على خفض مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) في الدم وتحسن خصائص تدفق الدم وبالتالي منع الترسبات في الأوعية الدموية، مما يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.


ويزخر زيت بذر الكتان أيضا بفيتامين E المهم لصحة البشرة، فضلا عن تأثيره المضاد للأكسدة، وكذلك فيتامين K المهم لصحة الدم والعظام.
ويتمتع زيت بذر الكتان أيضاً بتأثير مثبط للالتهابات، وبالتالي فهو يخفف متاعب متلازمة التمثيل الغذائي والتهاب الجلد العصبي والتهاب المفاصل.

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