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ريال مدريد يراقب شقيق بيلينغهام

10/17/2023 9:16:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد بدأ في مراقبة الشقيق الأصغر لنجم الفريق جود بيلينغهام، جوبي بيلينغهام.
قالت الصحيفة: "النادي الإسباني أرسل كشافيه لمشاهد جوبي أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً.
وأضافت: "فلورنتينو بيريز حريص على إتمام صفقة جوبي بيلينغهام، الذي أكمل انتقاله من برمنغهام سيتي إلى سندرلاند قبل بدء الموسم".
وتابعت: "بيريز طلب من رئيس الكشافة جوني كالافات إرسال بعض موظفيه لمشاهدة جوبي 18 عاماً، وهو يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً خلال فترة التوقف الدولي ضد الجبل الأسود".
وأشارت إلى أن اللاعب نال إشادة من المشجعين على مردوده في المباراة رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، بعدما قدم لمحات مشابهة للتي يقدمها شقيقه مع "الملكي"، تشير إلى إمكانية تطور مستواه، وأن يصبح نسخة جديدة من الدولي الإنجليزي.
وأوضحت: "لعب جوبي 12 مباراة مع فريق سندرلاند حتى الآن، وسجل هدفين، كما حصل على أول استدعاء إلى منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً في سبتمبر (أيلول) الماضي".
واختتمت: "إذا استمر اللاعب الشاب في تألقه، فسيكون خياراً جذاباً للعديد من الأندية الكبيرة، لكن ريال مدريد سيكون قادراً على الاستفادة من العلاقة العائلية ويحصل على أفضلية في المفاوضات".

ملاعب

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