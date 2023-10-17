ريال مدريد يراقب شقيق بيلينغهام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد بدأ في مراقبة الشقيق الأصغر لنجم الفريق جود بيلينغهام، جوبي بيلينغهام.
قالت الصحيفة: "النادي الإسباني أرسل كشافيه لمشاهد جوبي أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً.
وأضافت: "فلورنتينو بيريز حريص على إتمام صفقة جوبي بيلينغهام، الذي أكمل انتقاله من برمنغهام سيتي إلى سندرلاند قبل بدء الموسم".
وتابعت: "بيريز طلب من رئيس الكشافة جوني كالافات إرسال بعض موظفيه لمشاهدة جوبي 18 عاماً، وهو يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً خلال فترة التوقف الدولي ضد الجبل الأسود".
وأشارت إلى أن اللاعب نال إشادة من المشجعين على مردوده في المباراة رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، بعدما قدم لمحات مشابهة للتي يقدمها شقيقه مع "الملكي"، تشير إلى إمكانية تطور مستواه، وأن يصبح نسخة جديدة من الدولي الإنجليزي.
وأوضحت: "لعب جوبي 12 مباراة مع فريق سندرلاند حتى الآن، وسجل هدفين، كما حصل على أول استدعاء إلى منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً في سبتمبر (أيلول) الماضي".
واختتمت: "إذا استمر اللاعب الشاب في تألقه، فسيكون خياراً جذاباً للعديد من الأندية الكبيرة، لكن ريال مدريد سيكون قادراً على الاستفادة من العلاقة العائلية ويحصل على أفضلية في المفاوضات".
ملاعب
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