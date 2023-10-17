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إخلاء قصر فرساي في فرنسا بسبب إنذار

10/17/2023 9:16:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم إخلاء قصر فرساي في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، بسبب إنذار جديد بوجود قنبلة، حيث سيبقى مغلقا طوال النهار كما أفاد مصدر لوكالة "فرانس برس".
وجاء على حساب قصر فرساي في منصة X أنه "لأسباب أمنية يقوم قصر فرساي بإخلاء المكان من الزوار ويغلق أبوابه هذا اليوم".
وقال مصدر بالشرطة لقناة BFMTV إنه تم اتخاذ قرار الإخلاء بعد تهديد بوجود قنبلة، مؤكدا أن خدمة إزالة الألغام في طريقها إلى الموقع.


وكان قصر فرساي أخلي أيضا بعد ظهر السبت الماضي بعد إنذار بوجود قنبلة وصل عبر رسالة من مجهول الى موقع moncommissariat.

RT

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