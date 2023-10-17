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الأمم المتحدة: أمر الإخلاء الإسرائيلي لسكان غزة يصل إلى جريمة الترحيل القسري

10/17/2023 9:16:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني: ((نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعد إجلاء قانونياً طارئاً، وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي))، حسبما أفادت وكالة ((رويترز)) للأنباء.


ويصف مصطلح ((الترحيل القسري)) النقل القسري للسكان المدنيين، وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.


ونزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم، ما يوحي بتحضيره لعملية برّية رداً على هجوم حركة ((حماس)) على إسرائيل.

الشرق الاوسط


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