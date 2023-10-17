الأمم المتحدة: أمر الإخلاء الإسرائيلي لسكان غزة يصل إلى جريمة الترحيل القسري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني: ((نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعد إجلاء قانونياً طارئاً، وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي))، حسبما أفادت وكالة ((رويترز)) للأنباء.
ويصف مصطلح ((الترحيل القسري)) النقل القسري للسكان المدنيين، وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
ونزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم، ما يوحي بتحضيره لعملية برّية رداً على هجوم حركة ((حماس)) على إسرائيل.
الشرق الاوسط
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