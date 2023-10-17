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خطة تشافي في المرحلة القادمة للفريق

10/17/2023 9:16:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت صحيفة آس الإسبانية أنّ مدرب فريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز سيكثف تدريبات الفريق من أجل رفع مستوى الفريق، بعد تراجعه في الفترة الماضية.
هذا ويخطّط تشافي إلى أسبوع كامل من العمل الشاق والجاد من دون الحصول على أية إستراحة، وسيسعى المدرب من أجل إستعادة البعض من لاعبيه المصابين من أجل المشاركة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.
ويعاني برشلونة من عدة إصابات في صفوفه مع فقدانه لدي يونغ وليفاندوفسكي، رافينيا، كوندي، وأخيراً لامين يامال الذي يتعافى وسيلحق القمة ضد الميرينغي.

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