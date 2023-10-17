Tuesday, 17 October 2023 06:07 GMT

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

10/17/2023 9:16:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 17-10-2023 عددا من المباريات، أبرزها إنجلترا وإيطاليا بالجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والمغرب ضد ليبيريا في مواجهة مؤجلة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023.
كما تشهد منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مواجهات قوية على رأسها عندما يلتقي منتخب أوروجواي ضد البرازيل في الثالثة فجر الأربعاء على ملعب "سنتيناريو".
بينما يحل منتخب الأرجنتين ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره بيرو في الخامسة فجر الأربعاء على ملعب "ليما الوطني".
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024
فنلندا × كازاخستان- الساعة 7 مساء
صربيا× الجبل الأسود- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ليتوانيا× المجر- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9
أيرلندا الشمالية× سلوفينيا- الساعة 9:45 مساء
سان مارينو × الجبل الدنمارك- الساعة 9:45 مساء
إنجلترا× إيطاليا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مالطة× أوكرانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا
المغرب × ليبيريا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
فنزويلا × تشيلي- الساعة 12 منتصف الليل
بارجواي × بوليفيا- الساعة 1:30 فجر الأربعاء
الإكوادور × كولومبيا- الساعة 2:30 فجر الأربعاء
أوروجواي× البرازيل- الساعة 3 فجر الأربعاء
بيرو× الأرجنتين- الساعة 5 فجر الأربعاء
مواعيد مباريات دولية ودية
أوغندا × زامبيا- الساعة 1 ظهرا
اليابان × تونس- الساعة 1:10 ظهرا
السعودية × مالي- الساعة 6 مساء
الإمارات × لبنان- الساعة 7 مساء
فرنسا × استكلندا- الساعة 9:45 مساء
كوت ديفوار × جنوب أفريقيا- الساعة 10 مساء
المكسيك × ألمانيا- الساعة 3 فجر الأربعاء
أمريكا × غانا- الساعة 3:30 فجر الأربعاء
مواعيد مباريات بطولة الأردن الدولية
العراق × الأردن- الساعة 5:30
قطر × إيران- الساعة 9 مساء.

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