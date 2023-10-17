Tuesday, 17 October 2023 06:07 GMT

نيمار يهدد الاتحاد البرازيلي بعدم السفر للأوروجواي

10/17/2023 9:16:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت تقارير أن نيمار دا سيلفا، هدد بعدم السفر مع بعثة المنتخب البرازيلي لمواجهة أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد دخوله في خلاف مع الاتحاد البرازيلي.
ويلتقي منتخب البرازيل مع أوروجواي في آخر مباراة لهم في تصفيات كأس العالم فجر الأربعاء.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نيمار شعر بالغضب بعد تلقيه ضربة على رأسه من علبة فشار ألقاها أحد المشجعين بعد التعادل بهدف لمثله بين منتخب البرازيل وفنزويلا في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي.
وتشير الصحيفة نقلاً عن الصحفي البرازيلي خوسيه كارلوس أراوخو، أن نيمار طالب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيز بعدم السماح بإقامة مباريات في كويابا مجددًا، حيث لعبت مباراة البرازيل وفنزويلا.
ويوضح التقرير أن نيمار شن هجومًا لفظيًا على رئيس الاتحاد البرازيلي، حين التقيا في النفق بعد المباراة، بعد لحظات من إصابة نيمار بالفشار.
وبعد ذلك، هدد نيمار بعدم السفر لمباراة البرازيل وأوروجواي، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيصمم على موقفه أم لا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN17102023000208011052ID1107257808

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث