نيمار يهدد الاتحاد البرازيلي بعدم السفر للأوروجواي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت تقارير أن نيمار دا سيلفا، هدد بعدم السفر مع بعثة المنتخب البرازيلي لمواجهة أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد دخوله في خلاف مع الاتحاد البرازيلي.
ويلتقي منتخب البرازيل مع أوروجواي في آخر مباراة لهم في تصفيات كأس العالم فجر الأربعاء.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نيمار شعر بالغضب بعد تلقيه ضربة على رأسه من علبة فشار ألقاها أحد المشجعين بعد التعادل بهدف لمثله بين منتخب البرازيل وفنزويلا في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي.
وتشير الصحيفة نقلاً عن الصحفي البرازيلي خوسيه كارلوس أراوخو، أن نيمار طالب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيز بعدم السماح بإقامة مباريات في كويابا مجددًا، حيث لعبت مباراة البرازيل وفنزويلا.
ويوضح التقرير أن نيمار شن هجومًا لفظيًا على رئيس الاتحاد البرازيلي، حين التقيا في النفق بعد المباراة، بعد لحظات من إصابة نيمار بالفشار.
وبعد ذلك، هدد نيمار بعدم السفر لمباراة البرازيل وأوروجواي، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيصمم على موقفه أم لا.
ملاعب
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