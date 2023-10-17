الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شبكة "فوتبول فرانس" الفرنسية هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023 والتي سيتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري.
وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن القائمة المطولة التي تضم 30 لاعبا ضمن المرشحين للفوز بتلك الجائزة المرموقة لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، على أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في حفل ضخم تنظمه المجلة بنهاية أكتوبر 2023.
ووفقا لشبكة "فوتبول فرانس"، فإن مجلة "فرانس فوتبول" أبلغت ميسي أنه الفائز بالكرة الذهبية الفعل.
وأوضح التقرير أن صحفيين من المجلة سافروا إلى أمريكا وتحديدا لولاية ميامي من أجل إجراء المقابلة الصحفية التقليدية مع الفائز بالجائزة.
وستكون تلك المرة الثامنة التي يفوز فيها ميسي بجائزة الكرة الذهبية، والأولى منذ 2021، علما بأن الفرنسي كريم بنزيما كان آخر من فاز بالبالون دور بنسخة العام الماضي.
ولن يكون إعلان فوز ميسي بالكرة الذهبية أمرا مفاجئا، نتيجة فوز الأرجنتين بكأس العالم في قطر، حيث يعد اللقب العالمي كافيا للتغلب على الموسم السيء الذي قدمه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ومن المقرر إقامة حفل الكرة الذهبية لعام 2023، في 30 أكتوبر الجاري، في باريس
ملاعب
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