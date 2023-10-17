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الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية 2023

10/17/2023 9:16:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شبكة "فوتبول فرانس" الفرنسية هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023 والتي سيتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري.
وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن القائمة المطولة التي تضم 30 لاعبا ضمن المرشحين للفوز بتلك الجائزة المرموقة لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، على أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في حفل ضخم تنظمه المجلة بنهاية أكتوبر 2023.
ووفقا لشبكة "فوتبول فرانس"، فإن مجلة "فرانس فوتبول" أبلغت ميسي أنه الفائز بالكرة الذهبية الفعل.
وأوضح التقرير أن صحفيين من المجلة سافروا إلى أمريكا وتحديدا لولاية ميامي من أجل إجراء المقابلة الصحفية التقليدية مع الفائز بالجائزة.
وستكون تلك المرة الثامنة التي يفوز فيها ميسي بجائزة الكرة الذهبية، والأولى منذ 2021، علما بأن الفرنسي كريم بنزيما كان آخر من فاز بالبالون دور بنسخة العام الماضي.
ولن يكون إعلان فوز ميسي بالكرة الذهبية أمرا مفاجئا، نتيجة فوز الأرجنتين بكأس العالم في قطر، حيث يعد اللقب العالمي كافيا للتغلب على الموسم السيء الذي قدمه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ومن المقرر إقامة حفل الكرة الذهبية لعام 2023، في 30 أكتوبر الجاري، في باريس

ملاعب

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