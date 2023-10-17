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ديوان المحاسبة يشارك بملتقى القادة لدعم استقلالية الأجهزة الرقابية في باريس

10/17/2023 9:16:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن استقلالية أجهزة الرقابة، تعد من المتطلبات الأساسية التي تحرص عليها المنظمات الدولية والتي تنضوي تحتها أجهزة الرقابة، كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).
وقال الحمادين عقب مشاركته في الملتقى الذي نظمته مبادرة الانتوساي للتنمية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عقد في مقر المنظمة في باريس بعنوان "دور قادة الأجهزة العليا للرقابة في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة"، إن الاستقلالية لا تعني الانعزالية عن باقي مؤسسات الدولة، بل يجب أن تبني شراكة حقيقية وتفاعلا إيجابيا مع مختلف الجهات، وخاصة التشريعية والقضائية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن اللقاء، بحث أهمية استقلالية الأجهزة ومنتسبيها كمكون أساسي لأطر المساءلة في الدولة، إضافة لمعايير النزاهة الدولية والسلوك والممارسات الأخلاقية المتمثلة بقيم الموضوعية والحيادية التي تحكم عمل تلك الأجهزة والتي تمتلك تفويضها من المواد الدستورية والقانونية.




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