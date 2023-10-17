الجامعة العربية تحذر من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، الوضع الإنساني في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وحذر أبو الغيط من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وشدد على أن الأولوية العاجلة الآن هي إدخال المساعدات إلى غزة، والضغط على الاحتلال لفتح ممر إنساني لهذا الغرض، والامتناع عن استهداف معبر رفح كما فعلت في السابق أكثر من مرة.
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