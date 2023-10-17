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الجامعة العربية تحذر من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة

10/17/2023 9:16:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، الوضع الإنساني في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وحذر أبو الغيط من انهيار كامل للوضع الإنساني في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.


وشدد على أن الأولوية العاجلة الآن هي إدخال المساعدات إلى غزة، والضغط على الاحتلال لفتح ممر إنساني لهذا الغرض، والامتناع عن استهداف معبر رفح كما فعلت في السابق أكثر من مرة.

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