مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تنظّم الحدث العالمي برعاية المركز العالمي للموهوبين

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 أكتوبر 2023: بمشاركة 1400 مختص في مجال الموهوبين حول العالم انطلقت أمس الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمركز العالمي للموهوبين الذي تنظمه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية افتراضياً ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري.
ويقدّم الحدث منصة محورية مخصصة لتشجيع ونشر أفضل الممارسات الدولية في مجال تعليم الموهوبين وتنمية المواهب، حيث يجمع 17 من أبرز المتحدثين من مختلف أنحاء العالم ويقدم فرصة ممتازة لتبادل الأفكار والتعاون والنقاش حول الكيفية التي يتم بها تشكيل مستقبل تعليم الموهوبين، كما يتناول المؤتمر الذي سيستمر لمدة أربعة أيام مجموعة من الموضوعات والقضايا الهامة مثل تنمية المواهب وتعليم الموهوبين وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتلمذة.
وفي كلمته في افتتاح المؤتمر رحب معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بالمشاركين وحرصهم على متابعة المستجدات العالمية في مجال الموهوبين ، وقال معاليه " لقد نجحنا جميعاً منذ ختام المؤتمر الدولي الأول للمركز العالمي للموهوبين الذي عقدناه في اكسبو دبي منذ عامين، في إظهار مدى أهمية توحيد جهود الخبراء والمعلمين والممارسين والباحثين في متابعة تطورات تعليم الموهوبين وتبادل مستجداته في مختلف الدول الرائدة والمهتمة في هذا المجال " وأردف معاليه بأنه وبفضل ذلك بات المعنيون والمختصون أكثر تواصلاً وترابطاً ومشاركةً في مساعيهم نحو تعزيز الجهود المبذولة في تطوير علوم اكتشاف ورعاية المواهب، وأكد أن انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للمركز العالمي للموهوبين والذي قرر أن يركز على الاتجاهات الحديثة في تنمية المواهب بناءً على الأبحاث والتطبيقات، هو من الموضوعات المهمة الذي يستقطب اهتمام المعنيين نحو مزيد من المناقشة والبحث والتشاور، لما يمثله من مفصلٍ رئيس في تطوير استكشاف الموهبة وتنميتها. وقال معاليه " تعلمنا في دولة الامارات العربية المتحدة بفضل قيادتها الطموحة أن فضاء الإنجاز لا حدود له. وأن العلم والمعرفة مع الموهبة شكلت قاعدة للتطور الانساني المستمر، وهي الفلسفة التي نمضي بها إلى الابداع والابتكار والاختراع والاستحداث وتقديم تجارب وممارسات ناجحة في شتى المجالات للعالم مستهدفين الاسهام في التنمية البشرية المستدامة".
وأضاف معالي حميد القطامي: "إن دعم الجهود الطبية وتحقيق جودة التعليم في عالم متغير وضرورة الاستفادة من الموهوبين لرسم مستقبل البشرية، كانت أهداف كبيرة وبعيدة شغلت الفكر المستنير للمغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ طيّب الله ثراه ـ وأنشأ من أجلها مبادرات عديدة منذ عام 1998 تُوجت بإنشاء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والتي تحمل إرثاً من الإنجازات المتفردة والمتميزة، ونحن اليوم نسترجع خمسةً وعشرين عاماً من العمل المضني والبنّاء استطعنا فيها بفضل شراكاتنا الدولية والاقليمية ـ فضلا عن إسهاماتكم المؤثرة ـ في التضامن والعمل معاً لإطلاق العديد من المشروعات والبرامج الموجهة للموهوبين وعلى رأسها مشروع المركز العالمي للموهوبين. وبات من أولوياتنا المضي قدماً والاستمرار إلى الآفاق البعيدة التي رآها مؤسس هذه المبادرة لتحقيق أمنياتنا نحو استثمار أفضل للموهوبين لصالح البشرية".
وأكّد معاليه بأن هذا المؤتمر ينعقد في وقت شهدت فيه دولتنا العديد من الانجازات في قطاع دعم الموهوبين بفضل الجهود والرؤى الحكيمة لحكومتنا الرشيدة الرامية إلى دعم قطاع التعليم ورعاية المواهب من خلال الخطط الاستراتيجية التي تتبعها الدولة والمبادرات التي تطلقها المؤسسات الحكومية والمنظمات الأخرى.
من جانبه أوضح الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء أن المؤسسة حرصت على تنظيم المؤتمر هذا العام افتراضياُ لضمان إمكانية الوصول والمشاركة من الأفراد في جميع أنحاء العالم، بينما يظل ثابتاً في التزامه بتعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال تعليم الموهوبين وتنمية المواهب من خلال مزيج ديناميكي ومبتكر من ورش العمل الافتراضية التفاعلية والندوات القيّمة ، وأكد الدكتور المهيري أن المؤتمر يوفر منصة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف المنهجيات المتطورة وأحدث ما توصلت له الدراسات والبحوث في مجال تطوير المنظومة التعلمية والتربوية حيث يقدم مجموعة من الخبراء والمختصين العالميين عددا من الجلسات التي تم انتقاء موضوعاتها بعناية بحيث تخدم الاتجاهات الحديثة في تطوير علم الموهوبين .
يذكر أن المركز العالمي للموهوبين أطلق في العام 2021 خلال معرض أكسبو لتحقيق أهدافه المتمثلة في نشر وتشجيع ثقافة أفضل الممارسات والتميز في مجال تطوير المواهب في المجتمع الدولي، ومشاركة أفضل الممارسات مع مجتمع التعليم العالمي للموهوبين، وإنشاء شبكة عالمية من المؤسسات البحثية ومراكز التوجيه في مجال تعليم الموهوبين، وإنشاء مركز معلوماتي وتنظيمي قائم على الأدلة لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير التميز في جميع أنحاء العالم.
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