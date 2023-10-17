الدورة السابعة من "تحدي دبي للياقة" تضم محاولة تحقيق أديداس لقب غينيس للأرقام القياسية

(MENAFN
- Tales & Heads) بدأ الحماس بالتصاعد مع استعداد أديداس لمحاولة غير مسبوقة لتحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية في قلب دبي. في يوم الأحد 12 نوفمبر، كجزء من الدورة السابعة من "تحدي دبي للياقة"، سوف تستضيف العلامة الرياضية العالمية "أضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدّة" - وهو تحدّي أسطوري سيُقام على شارع الشيخ زايد، حيث سيكون لجميع سكان دولة الإمارات وزوارها فوق سن 16 عاماً فرصة فريدة ليكونوا جزءاً من إنجازٍ رياضيّ تاريخي.
لتحقيق هدف مبادرة "تحدي دبي للياقة" في تشجيع سكان دولة الإمارات على القيام بتمارين رياضية يومية لمدة 30 دقيقة على مدار 30 يوماً، ستقوم Les Mills بإرشاد المشاركين خلال تمرين تحفيزي مميز بقيادة مدربين عالميين وتزويدهم بأحدث أنواع الألبسة الرياضية التي توفرها أديداس، ويتضمن التدريب معالم دبي المميزة مثل متحف المستقبل.
يُمثّل التعاون بين أديداس وLes Mills و"تحدي دبي للياقة" جهداً رائداً لإعادة تعريف مجال الرياضة واللياقة البدنية. حيث تجمع التقنية الفريدة مع تجارب اللياقة الرائعة لتُحدّد معايير جديدة لعُشّاق التمرين وتُلهم الجيل القادم من مُحبّي اللياقة.
يشاركنا بلال فارس، المدير العام لأديداس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حماسته قائلاً: "ترتقي أديداس نحو تحقيق إنجازٍ فريد جديد مع محاولة تحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية العالمي، ونحن فخورون بأن نتعاون مع Les Mills في تحقيق هذا الهدف الرائع. يأتي هذا التعاون بين أديداس وLes Mills دليلاً على رؤيتنا المشتركة لتجاوز الحدود في عالم اللياقة البدنية. يمكن لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في هذه المحاولة، بغضّ النظر عن خلفياتهم الرياضية، مما يمنح الفرصة للجميع للالتقاء سويةً والمشاركة في تحقيق إنجاز رياضي تاريخي."
قال جلين ستولري، الرئيس التنفيذي لشركة Les Mills الشرق الأوسط والهند وأفريقيا:"تُكرّس Les Mills جهودها لتوفير أفضل تجارب التدريب الحيّة والمباشرة على مستوى العالم، وسيكون هذا الحدث الذي سيقام في 12 نوفمبر بالتعاون مع أديداس أحد تلك التجارب المميزة دون أدنى شك. ندعو جميع سكّان الإمارات للانضمام إلينا في حدث رياضي استثنائي وفرصة لا تعوّض لأن يكونوا جزءاً من لحظة تاريخية."
وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "هذا الحدث الرائد الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يجسد رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على سعادة المجتمع وحيويته، وهو ليس مجرد مبادرة للياقة البدنية، بل فرصة شاملة لكافة سكان وزوار دولة الإمارات لتحدي بعضهم البعض، وتجربة رياضات جديدة، والالتزام بنمط حياة أكثر صحة. وخلال دورة هذا العام، نحن نعمل مع شركاء عالميين مثل أديداس وLes Mills لتقديم تجارب مميزة عالمية من شأنها أن تدعم طموح سموّه في جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم."
ستُمثل محاولة تحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية لحظة تاريخية في عالم اللياقة البدنية، حيث سيسلّط ذلك الضوء على القوّة المذهلة للمجتمع وقُدرة التحفيز والابتكار في تحقيق أهداف استثنائية. من خلال الشراكة مع "تحدي دبي للياقة" لاستخدام شارع الشيخ زايد الأسطوري، تمتلك Les Mills الشهيرة ببرامج اللياقة البدنية المدعومة من العِلم والديناميكية، وأديداس، العلامة التجارية المرادفة للتألّق في الألبسة الرياضية، فرصة فريدة لاستضافة حدثٍ استثنائي لا يُنسى.
سيختبر المشاركون في هذا الحدث تجربة لياقة بدنية من الطراز العالمي من خلال التمرين مع مُدرّبي Les Mills العالميين بمن فيهم بن ماين، وكالي جاك وكايلا بلير، والذين سيقومون بإرشادهم خلال تمارين عالية الشدّة. علاوةً على ذلك، سيساهم المشاركون في حراكٍ إقليمي يُشجع على الصحة العامّة والوحدة وروح الإنجاز الجماعي.
سجلوا الآن لتكونوا جزءاً من التاريخ في "تحدي دبي للياقة" 2023.
تاريخ الحدث: 12 نوفمبر
يفتح التسجيل: 16 أكتوبر - 10 صباحاً
التوقيت: 5 صباحاً - 5:30 صباحاً (سيكون شارع الشيخ زايد جاهزاً لاستقبال المشاركين بدءاً من الساعة 4 صباحاً)
الحدث: مجاني
القمصان :قمصان أديداس مجانية لأوائل المُسجّلين
الموقع: متحف المستقبل، شارع الشيخ زايد
ينصح باستخدام المترو للوصول إلى محطة مترو مركز دبي التجاري العالمي أو محطة أبراج الإمارات
سجلوا من خلال تطبيق أديداس ابتداءً من 16 أكتوبر لتكونوا جزءاً من محاولة تاريخية لتحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية. لا تفوتوا الفرصة وكونوا جزءاً من تاريخ اللياقة من خلال الانضمام إلى أديداس و"تحدي دبي للياقة" لتحقيق هذا الهدف الاستثنائي.
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