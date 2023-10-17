جونيبر نتوركس تطلق منصة "Mist AI™" السحابة lلمحلية في دولة الإمارات خلال معرض جيتكس 2023

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- Golin Mena) [دبي - الإمارات العربية المتحدة، 17 أكتوبر 2023] - أعلنت جونيبر نتوركس، الشركة الرائدة في مجال الشبكات الآمنة القائمة على الذكاء الاصطناعي اليوم، أن حلول اللاسلكي والسلكي والتحكم في الوصول إلى الشبكة (NAC) والموقع الداخلي وشبكات SD-WAN، والقائمة جميعها على منصة (Mist AI™)، ستكون متاحة على السحابة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما سيحصل عملاء جونيبر وشركاؤها في المنطقة على فوائد البنية السحابية المحلية التي تتضمن سلاسة الخدمات الصغيرة والمرونة والنطاق القابل للتوسع، وكذلك الاستضافة والتخزين المحلية.
وتكتسب سيادة البيانات أهمية لقطاعات متعددة في الشرق الأوسط، ويعزى ذلك إلى المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات والأمن السيبراني. ويساعد إطلاق سحابة جونيبر في الإمارات على التوافق مع معايير الأمنية، الأمر الذي يمكّن جونيبر من تقديم خدمات سحابية أكثر أمانًا ومرونة، كما أنها تكون مؤتمتة وقائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم مبادرات التحول الرقمي، وفي الوقت ذاته يتم تخزين بياناتها على سحابة مستضافة محليًا.
وتوفر حلول منصة (Mist AI™) الأتمتة والرؤية والضمانات غير المسبوقة من خلال التجارب المبسطة للمشغلين والتجارب الاستثنائية للمستخدمين. وتتم إدارة المقرات ومحافظ الفروع بالكامل من خلال سحابة Mist ومحرك الذكاء الاصطناعي المشترك، للحصول على تجارب مضمونة من العميل إلى السحابة عبر الشبكة السلكية واللاسلكية ونطاقات شبكة المنطقة الواسعة WAN. وتعمل الإجراءات الاستباقية وعمليات الشبكة ذاتية الإدارة على تجنب المشكلات قبل ظهورها، ما يؤدي إلى التخلص مما يزيد على 90% من المشاكل الواردة في بعض الحالات.
وتم تصنيف جونيبر أيضاً كشركة رائدة في تقرير (Magic Quadrant) الصادر عن وكالة "غارتنر" للعام 2022 لتقنية البنية التحتية للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات للعام الثالث على التوالي، مع حصولها على أعلى الدرجات في القدرة على التنفيذ والرؤية. وتعد الشركة صاحبة الرؤية الوحيدة في التقرير ذاته الذي أصدرته للعام 2023 لشبكة SD-WAN.
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