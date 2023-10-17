حلول أڤايا السحابية تدعم "موتول" لتقديم تجارب استخدام سهلة

(MENAFN
- Golin Mena) جيتكس غلوبال – دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 أكتوبر 2023 – بدأت "موتول"، وهي شركة الزيوت ومواد التشحيم ذات المستوى العالمي التي تأسست عام 1853، بتقديم تجارب استخدام سهلة لعملائها وموظّفيها عبر مجموعة من نقاط الاتصال بهم، بعد اعتماد حزمة من الحلول المُستندة إلى السحابة من أڤايا، الشركة الرائدة عالميا في حلول تجارب العملاء.
تعتمد "موتول" على Avaya Experience Platform التي تمثّل حلّا متكاملا لمراكز الاتصال السحابية، إذ تسهّل ربط الموظفين المناسبين بالعملاء من خلال الاتصالات الصوتية والفيديوية والدردشة والمراسلة وغيرها من الأساليب. تم دمج هذه المنصة بمجموعة من الحلول التي مكّنت أكثر من 400 موظف حول العالم من التعاون بسلاسة.
وقال رئيس قطاع المعلوماتية في "موتول" ماتيو بلين: "يعتمد تطوير أعمالنا بشكل كبير على علاقاتنا الوثيقة مع عملائنا. وتلعب الاتصالات دورا رئيسيا على مستويي نشاطاتنا الداخلية والخارجية. ومن خلال Avaya Experience Platform، بتنا قادرين على التواصل والتعاون بشكل أكثر فعالية".
وأضاف: "كنا على استعداد للانتقال إلى البنية التحتية السحابية للحصول على الميزات التي تلقيناها بالمقابل. إن منح زملائنا منصة واحدة موحدة ومشتركة، يعني أننا قادرون على مشاركة المعلومات بسلاسة والتصرف بناء عليها بسرعة".
وتتيح هذه الحلول تدفق المعلومات بسلاسة، كما تمنح الموظفين إمكانية الوصول بشكل أفضل إلى الخبراء المتخصّصين، وهو ما يسهل على "موتول" التعامل بنجاح مع استفسارات العملاء المعقدة أكثر من أي وقت مضى.
توفّر Avaya Experience Platform أيضا مستوى متقدم من التقارير ومن تحليل البيانات، وهو ما ساعد "موتول" في إنشاء وتتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية الجديدة، التي مكّنت الشركة من تطوير عمليات خدمة العملاء الخاصة بها. إن قدرة هذه الحلول على الاندماج بسلاسة ضمن تطبيقات إدارة علاقات العملاء الخاصة بشركة "موتول"، جعل من عملية إصدار مؤشرات الأداء الرئيسية عملا سهلا.
وأضاف بلين: "بات لدينا الآن نهج استراتيجي يمكّننا من تحسين تجربة عملائنا وتعزيز قدراتنا التنافسية وتأمين نجاحنا على المدى البعيد. نحن واثقون من قدرة تكنولوجيا أڤايا على تلبية التفضيلات الخاصة بعملائنا أثناء التواصل معهم".
والأهم أن "موتول"، وباعتبارها إحدى عملاء أڤايا، وجدت أن هذه الحلول المستندة إلى السحابة يمكن تنفيذها دون ترقيات تكنولوجية تتسبب بالاضطرابات أو الاضطرار إلى إجراء تدريبات مكثّفة للموظفين، ما يسهّل على الشركة الاستفادة من قيمة هذه الحلول والقدرات بأسرع وقت.
وقال النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية نضال أبو لطيف: "حققت شركة "موتول" الازدهار على مدى أكثر من 150 عاما بفضل ثقافتها المتمثّلة في وضع التواصل مع العملاء وسط جوهر مساعيها لتحقيق التميّز. نحن فخورون بمساعدة الشركة على الاستمرار في تطبيق قِيمها التي تضع موظّفيها في المقام الأول مع انتقال عملائها وقوتها العاملة إلى المجال الرقمي".
تم الإعلان عن الشراكة بين "موتول" وأڤايا خلال جيتكس غلوبال 2023. ويأتي حضور أڤايا في جيتكس غلوبال بالشراكة مع ألكاتل لوسنت انتربرايز Alcatel-Lucent Enterprise وإمبيريوم سوفتوار Imperium Software وسيستك Sestek.
أﭬايا ترحب بزيارتكم لها في قاعة زعبيل، مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و20 أكتوبر 2023.
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