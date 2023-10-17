مساواة: لا مجال للحياد ولا مجال للصمت ولا مجال للخنوع تجاه حرب إبادة وتهجير منظّم لشعب بأكمله

MENAFN - Palestine News Network )

وفي بيان له ، قال مركز” مساواة” :مثّل فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرارٍ أممي لتأمين المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير سبل الحياة الأساسية من ماء وغذاء وكهرباء، وإنقاذ المصابين والجرحى، وصمة عارٍ إضافية في جبين العالم الحر، كاشفاً زيف ادعاءات الحلف الأميركي المعادي لحق الشعوب في تقرير مصيرها بتبنيهم الكاذب لقيم حقوق الإنسان ومبادئها.

إلى جانب ذلك، استمرّت زيارات مبعوثيهم السياسيين والعسكريين وبوارجهم الحربية ومشاركتهم الفعلية في ارتكاب حرب الإبادة بحق شعبنا والتي راح ضحيتها 2837 شهيداً وشهيدة و12000 جريحاً وجريحة حتى صباح اليوم الثلاثاء 17 تشرين أول 2023، فضلاً عن تدمير أحياء سكنية بأكملها فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون ونصف مواطن/ة من بيوتهم.

ويترافق ذلك كله مع دعمهم وتشجيعهم لدولة الاحتلال الاستعماري وجيشها للاجتياح البري لقطاع غزة، واهمين أن بإمكانهم اقتلاع شعب من أرضه ووطنه وإحلال نكبة جديدة لأهلنا في قطاع غزة الذين جُلّهم كانوا قدّ هُجروا من مدنهم وقراهم عام 1948.

وفي مقابل هذا الاصطفاف الاستعماري، خرجت مئات آلاف الأصوات الشعبية في عديد من دول العالم، من ضمنها الولايات الأميركية وحلفائها الأوروبيين المناصرة لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره والداعية لوقف العدوان على غزة وعموم فلسطين. كما توسعت دائرة الشعوب والدول المناصرة لشعبنا وحقوقه الوطنية، الأمر الذي يضيف إلى بسالة شعبنا وتضحياته فُرصاً جدية لهزيمة العدوان.

أمام هذا المشهد، فإننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء“مساواة” نؤكد على أن لا مجال للحياد والصمت والخنوع تجاه حرب الإبادة والتهجير المنظّم لشعبنا، فليس لنا غير هذا الوطن ولا مناص من الدفاع عنه ومقاومة مغتصبيه.